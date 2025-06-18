Adana'da KOBİ'lere Finansmana Erişim Toplantısı

Adana'da KOBİ'lere Finansmana Erişim Toplantısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çukurova SİFED ev sahipliğinde düzenlenen 'Finansmana Erişim ve Alternatif Kaynaklar' toplantısında KOBİ'lerin finansmana erişim sorunları ele alındı. TÜRKONFED yönetimi, KOBİ'lerin ekonomik katkıları ve karşılaştıkları zorluklarla ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Adana'da KOBİ'lere yönelik "Finansmana Erişim ve Alternatif Kaynaklar" toplantısı düzenlendi.

Çukurova Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (Çukurova SİFED) ev sahipliğinde, TÜRKONFED (Türk İş Dünyası Konfederasyonu) Finansmana Erişim Eğitim Komitesi tarafından düzenlenen toplantı Adana Ticaret Odası'nda (ATO) gerçekleştirildi.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vedat Gizer, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en büyük bağımsız ve gönüllü iş dünyası topluluğu olduklarını söyledi.

TÜRKONFED bünyesindeki şirketlerin 7 milyon kişiye istihdam sağladığını belirten Gizer, üyeleri olan şirketlerin kurumlar vergisinin büyük bir kısmını oluşturduğunu ifade etti.

Ülkedeki KOBİ'lerin fırsatları görerek hızlıca harekete geçme kabiliyetine sahip olduğunu dile getiren Gizer, "Bununla birlikte KOBİ'lerimizin yetersiz insan sermayesi ve güvenilir bilgiye erişim gibi sebeplerle çoğu zaman konunun dışında kaldıklarını da gözlemliyoruz. Burada bizleri bir araya getiren finansmana erişim sohbetleri gibi onlarca çalışmayla söz konusu dönüşümleri KOBİ'ler için ulaşılabilir, uygulanabilir ve somut adımlar atılabilir hale getirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Çukurova SİFED Yönetim Kurulu Başkanı Berman Mantı da ekonominin sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için KOBİ'lerin mercek altına alınması gerektiğini ifade etti.

KOBİ'lerin finansmana erişimde çektiği sorunların bilinmesi gerektiğini anlatan Mantı, "Bu zorlukların aşılması ile sorunların çözümü Türkiye'nin toplumsal ve ekonomik olarak önünü açacaktır. Büyümek için para, yatırım, olanak ve öz sermayeyi belirli oranda kullanmak lazım." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından KOBİ'lerin finansmana erişim süreçleri konusunda panel düzenlendi.

Toplantıya, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram, iş insanları ve ilgililer katıldı.

Kaynak: AA / Didem Akın Akçay - Ekonomi
Trump'ın açıklamasının ardından ABD'nin yüzen ordusu yola çıktı

Trump'ın açıklamasının ardından ABD'nin yüzen ordusu yola çıktı
İsrail'den Tahran'a yeni saldırı! Askeri hedefler vuruluyor

Tahran'a yeni saldırı! İsrail'in iddiası doğruysa kıyamet kopacak
Hiç umulmadık ülkeden İran'a sürpriz destek: Yardım gönderebiliriz

Hiç umulmadık ülkeden İran'a sürpriz destek: Yardım gönderebiliriz
AB: İran'da rejim değişikliği, AB'nin üzerinde mutabık kaldığı pozisyon değil

İran'da rejim değişikliği hedefine kapılar kapandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu: Asgari ücrete ara zam var mı?

Erdoğan'a açık açık soruldu: Asgari ücrete ara zam var mı?
e-Nabız'da milyonlarca kişiyi etkileyecek değişim! İlaç alma sistemi sil baştan

Milyonlarca kişiyi etkileyecek değişim! İlaç alma sistemi sil baştan
Manchester United satışa koydu! Altay Bayındır'a Türkiye'den sürpriz talip

Manchester United satışa koydu! Altay'a Türkiye'den sürpriz talip
Nihal Candan'a yapılan çirkin yorum sonrası yapay zekadan ders niteliğinde yanıt

Yapay zekadan vicdansız yoruma tokat gibi cevap
Özgür Özel, Muharrem İnce'yi CHP'ye davet etti

Özgür Özel, İnce'yi CHP'ye davet etti! Yanıt hemen geldi
Valizlerini bile topladı! Ferdi Kadıoğlu Süper Lig'e geri dönüyor

Ferdi Süper Lig'e geri dönüyor, işte takımı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İran sınırına çıkarma yaptı

Dosta güven, düşmana korku! İran sınırına çıkarma yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.