Adana'da KOBİ'lere Finansmana Erişim Toplantısı

Adana'da KOBİ'lere yönelik "Finansmana Erişim ve Alternatif Kaynaklar" toplantısı düzenlendi.

Çukurova Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (Çukurova SİFED) ev sahipliğinde, TÜRKONFED (Türk İş Dünyası Konfederasyonu) Finansmana Erişim Eğitim Komitesi tarafından düzenlenen toplantı Adana Ticaret Odası'nda (ATO) gerçekleştirildi.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vedat Gizer, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en büyük bağımsız ve gönüllü iş dünyası topluluğu olduklarını söyledi.

TÜRKONFED bünyesindeki şirketlerin 7 milyon kişiye istihdam sağladığını belirten Gizer, üyeleri olan şirketlerin kurumlar vergisinin büyük bir kısmını oluşturduğunu ifade etti.

Ülkedeki KOBİ'lerin fırsatları görerek hızlıca harekete geçme kabiliyetine sahip olduğunu dile getiren Gizer, "Bununla birlikte KOBİ'lerimizin yetersiz insan sermayesi ve güvenilir bilgiye erişim gibi sebeplerle çoğu zaman konunun dışında kaldıklarını da gözlemliyoruz. Burada bizleri bir araya getiren finansmana erişim sohbetleri gibi onlarca çalışmayla söz konusu dönüşümleri KOBİ'ler için ulaşılabilir, uygulanabilir ve somut adımlar atılabilir hale getirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Çukurova SİFED Yönetim Kurulu Başkanı Berman Mantı da ekonominin sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için KOBİ'lerin mercek altına alınması gerektiğini ifade etti.

KOBİ'lerin finansmana erişimde çektiği sorunların bilinmesi gerektiğini anlatan Mantı, "Bu zorlukların aşılması ile sorunların çözümü Türkiye'nin toplumsal ve ekonomik olarak önünü açacaktır. Büyümek için para, yatırım, olanak ve öz sermayeyi belirli oranda kullanmak lazım." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından KOBİ'lerin finansmana erişim süreçleri konusunda panel düzenlendi.

Toplantıya, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram, iş insanları ve ilgililer katıldı.