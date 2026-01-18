Devlet desteğiyle 4 yatırımcı 27 milyon TL'lik tesis kuracak

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) 16. Etap kapsamında, Adana'nın Karaisalı, Saimbeyli ve Sarıçam ilçelerinde uygulanacak yatırımlar için 4 yatırımcıya toplam 27 milyon 327 bin TL hibe desteği sağlandı.

Program kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan yatırımlara ilişkin sözleşmeler, Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt tarafından imzalandı. Yeni yatırımlar çerçevesinde; Karaisalı ilçesinde 2 Etlik Broiler Yetiştirme Tesisi, Sarıçam ilçesinde 1 Etlik Broiler Yetiştirme Tesisi ve Saimbeyli ilçesinde 1 Büyükbaş Hayvan Besi Çiftliği kurulacak.

İmza töreninde değerlendirmelerde bulunan İl Müdürü Bayazıt, sağlanan desteklerin kırsal kalkınmayı güçlendireceğini vurgulayarak, "Hayata geçirilecek yatırımların üreticilerimize, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

KKYDP kapsamında sağlanan hibelerle; modern üretim tesislerinin kurulması, tarımsal ve hayvansal üretimin artırılması, kırsal alanda istihdamın desteklenmesi ve sürdürülebilir üretim altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor. - ADANA