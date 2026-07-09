Adana'da karpuz hasadında sona gelindi

Türkiye'nin erkenci karpuz üretim merkezlerinden Adana'da Mayıs ayında başlayan karpuz hasadında sona yaklaşıldı. Siyah çekirdeksiz karpuz, tarlada 8 liradan satılırken, çizgili karpuz ise 9-10 liradan alıcı buluyor.

Adana'da Mayıs ayının üçüncü haftasında başlayan karpuz hasadında sezonun sonuna gelindi. Kentte yaklaşık 110 bin dekar üzerine ekilen karpuzdan bu yıl 650 bin ton rekolte alındı. Türkiye karpuz üretiminin önemli bölümünü karşılayan kentte, tarlalarda ki son ürünler de binbir emekle toplanıyor.

Havaların serin gitmesi, talebi geriletti

Öte yandan, hem Adana'da hem de ülke genelinde havaların aşırı sıcak gitmemesi nedeniyle karpuz tüketimi de çok fazla olmadı. Karpuza talep fazla olmayınca da fiyatlar her geçen gün geriledi.

Hasat sırasında İHA muhabirine konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Adana'nın Türkiye karpuz üretiminin yaklaşık yüzde 25'ini tek başına karşıladığını belirterek, bu yıl ekim alanlarının geçen yıla göre yüzde 10-15 azaldığını söyledi.

"Karpuz hasadı 2 hafta sonra tamamlanacak"

Havaların serin gitmesi nedeniyle hasadın geciktiğini ifade eden Doğan, "Mayıs ayının üçüncü haftasında ilk hasadı yaptık ve ürün piyasaya kilogramı 25 liradan girdi. Şu an siyah çekirdeksiz karpuzun kilogram fiyatı 8 lira seviyesinde. Normal çizgili karpuz ise 9 lira. Adana'da karpuz hasadı yaklaşık 2 hafta sonra tamamlanacak" dedi.

"Karpuza beklenen ilgi olmadı"

225 dönümlük alanda siyah çekirdeksiz karpuz üretimi yaptığını belirten üretici Abdullah Pamuk ise "Adana'da karpuz hasadında finale doğru gidiyoruz. Kilogram fiyatı 8 lira civarında. Hava sıcaklıklarının istenilen seviyede olmaması nedeniyle rekolte düştü. Vatandaşlar da bu yıl karpuza beklediğimiz ilgiyi göstermedi" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı