Adana'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri fırınları denetledi

Güncelleme:
Adana'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, fırınlarda ve diğer işletmelerde fiyat etiketi ve ürün etiketleri denetimi gerçekleştirdi. Kurallara uymayan işletmelere ceza kesildi.

Adana'da Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince fırınlarda denetim yapıldı.

Ticaret İl Müdür Vekili Büşra Bütün Gürışık ve beraberindeki ekip, kent genelindeki denetimleri Seyhan ilçesindeki fırınlarda sürdürdü.

"Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun" ile "Fiyat Etiketi Yönetmeliği" kapsamında yapılan denetimde, işletmelerin fiyat listesi ve ürünlerin etiketleri kontrol edildi.

Çalışmada, kurallara uyulmadığı belirlenen iş yerleri hakkında tutanak tutuldu.

"Bu yıl 1 milyon 210 bin civarında ürün denetledik"

Gürışık, gazetecilere, denetimlere aralıksız devam ettiklerini söyledi.

Çalışmanın birçok alanda yapıldığını belirten Gürışık, şöyle konuştu:

"Market, restoran, kafe, giyim mağazası, kırtasiye gibi tüketicilerin mal ve hizmet aldığı her sektörü denetledik ve denetlemeye devam ediyoruz. Bu yıl 1 milyon 210 bin civarında ürün denetledik. Her bir aykırılık için 3 bin 166 lira idari para cezası uyguladığımız 'Fiyat Etiketi Yönetmeliği' kapsamında, bu yıl şu ana kadar 3 milyon 845 bin lira ceza kestik. Son dönemde de vatandaşların sıklıkla şikayet ettiği fahiş fiyat artışı yapan işletmelere yönelik denetimlerimiz devam ediyor."

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Ekonomi
