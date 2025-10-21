Adana'da Dondan Etkilen 9 Bin 200 Üreticiye 717 Milyon Liralık Destek Ödemesi Başladı

Adana'da Şubat ve Nisan aylarında meydana gelen zirai dondan etkilenen 9 bin 200 üreticiye toplam 717 milyon liralık ödeme yapılmaya başlandığı bildirildi.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarım sigortası bulunmayan ancak Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere ilk etapta 13 milyar 221 milyon TL destek ödemesi yapıldığını açıkladı. Adana'da da ova kesiminde 21-25 Şubat, kuzey ilçelerinde ise 12 Nisan 2025 tarihlerinde meydana gelen zirai don olayları sonrasında ürünleri zarar gören, tarım sigortası bulunmayan ancak ÇKS'ye kayıtlı üreticilere yönelik ödemeler başlatıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, 14 Eylül 2025 tarihli Resmi Gazete' de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı kapsamında, ÇKS'ye kayıtlı ve tarım sigortası bulunmayan üreticilerin zararlarını karşılamak amacıyla yapılan ödemelerin başladığını söyledi. Bayazıt"Adana genelinde 9 bin 200 üreticimize toplamda 717 milyon Türk Lirası destekte bulunuyoruz. Kimlik numarasının son rakamı 4, 6 ve 8 ile biten üreticilerimize ödemeler başladı. Kimlik numarası 0 ve 2 ile biten üreticilerimize ise 24 Ekim 2025 saat 18.00'den itibaren ödemeler yapılacaktır. Tüm üreticilerimizin afetsiz bir üretim sezonu geçirmelerini temenni ediyor, bakanlığımız tarafından yapılan bu ödemelerin hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" dedi. - ADANA