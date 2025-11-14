Adana'da Arılı Kovan Desteği İçin Son Başvuru Tarihi 14 Kasım!

Haberler

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, arılı kovan desteği almak isteyen üreticiler için son gün çağrısı yaptı. Başvuruların 14 Kasım 2025'e kadar yapılması gerektiği belirtildi.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, arılı kovan desteği almak isteyen üreticiler için 'son gün' çağrısı yaptı.

Adana'da arı üreticileri için çeşitli destekler veriliyor. Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, arılı kovan desteği almak isteyenler için yaptığı açıklamada, son başvuru tarihini 14 Kasım 2025 olarak açıkladı. Başvurularını zamanında yapan üreticiler, 21 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilecek tespit işlemleri sonrasında desteklerden faydalanabilecek.

Destek programı kapsamında, birlik üyesi yetiştiriciler, bağlı bulundukları üretici örgütleri aracılığıyla başvuru yapabilecek. Üye olmayan üreticiler ise doğrudan ilçe tarım müdürlükleri üzerinden başvuruda bulunabilecek.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilere çağrıda bulunarak sürenin son gününe kadar işlemlerini tamamlamaları gerektiğini hatırlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
