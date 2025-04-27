Adana'da Akdeniz ÜPAK'ın 1. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi

Adana'da, Akdeniz Ürün Piyasası Aracı Kurumunun (Akdeniz ÜPAK) 1. Olağan Genel Kurulu düzenlendi.

Bölgede faaliyet gösteren 17 ticaret borsasının işbirliğiyle kurulan Akdeniz ÜPAK'ın genel kurulu, Adana Ticaret Odası'nda yapıldı.

Akdeniz ÜPAK Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Bilgiç, toplantıdaki konuşmasında, kurumun bölgede yetişen tarımsal ürünlerin gerçek değerini bulması açısından önemli olduğunu söyledi.

Kurumun, ekonomiye yeni ivme kazandıracağını belirten Bilgiç, "Gelecek vizyonumuz ve ortaya koyduğumuz hedeflerimizle tarım ürünlerinin üretiminden ticaretine kadar alım ve satımı aracılı sistemle daha iyi noktalara taşıyacağız. Bölgenin tarımsal potansiyeli giderek artacak ve üretilen ürünler gerçek değerinde işlem görecek." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından gündem maddeleri karara bağlandı.