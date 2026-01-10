Adana'nın Ceyhan ve Yumurtalık ilçelerindeki alan kimya endüstri bölgesi ilan edildi
Adana'nın Ceyhan ve Yumurtalık ilçelerinde bulunan alan, 'Adana Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi' olarak ilan edildi. Yatırımcılar, sabit yatırım tutarının binde 1'ini ilgili hesaplara yatıracak.
Adana'nın Ceyhan ve Yumurtalık ilçelerinde bulunan alanın "Adana Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi" ilan edilmesi kararlaştırıldı.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bu bölge için yatırımcılar, sabit yatırım tutarının binde 1'ini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatıracak.
Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi