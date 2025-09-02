ABD, TSMC'nin Çin'e Çip Ekipman İhracatını İptal Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company'nin (TSMC) Çin'e çip ekipmanlarını lisanssız sevk etme yetkisini iptal etti. TSMC, Nanjing fabrikasının durumu hakkında açıklama yaptı ve gerekli önlemleri alma kararlılığını vurguladı.

NEW ABD, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company'nin (TSMC) çip ekipmanlarını Çin'e lisanssız sevk etme yetkisinin iptaline karar verdi.

TSMC'nin konuya ilişkin açıklamasında, ABD yönetiminden Nanjing'deki fabrika için "Onaylanmış Son Kullanıcı (VEU)" Programı kapsamındaki yetkilerinin 31 Aralık'tan itibaren iptal edileceğine dair bildirim alındığı belirtildi.

Şirketin durumu değerlendirip ABD hükümeti ile iletişime geçmek dahil uygun önlemleri aldığına işaret edilen açıklamada, TSMC'nin Nanjing fabrikasının kesintisiz çalışmasını sağlamaya kararlı olduğu vurgulandı.

VEU Programı kapsamında yabancı çip üreticilerinin Çin'de yarı iletken üretimi için ABD menşeli malların, yazılımların ve teknolojilerin çoğunu lisanssız ihraç etmesine izin veriliyordu.

ABD Ticaret Bakanlığı, geçen hafta ihracat kontrolünde boşluk oluşturan bu açığı kapattığını açıklamıştı.

Şirketlerin lisans muafiyeti süresinin sona ermesine kadar 120 günlerinin bulunduğuna işaret edilen açıklamada, bu sürede ihracat lisansı için başvurulmasının gerektiği belirtilmişti.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e gözdağı: Bunu yapan faturasını öder

Bu sözler Netanyahu'ya: Bunu yaparsan faturasını ağır ödersin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi: Kerem Aktürkoğlu

Daha gollerini atmaya başlamadan Fenerbahçe tarihine geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.