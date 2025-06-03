ABD Ticaret Temsilciliğinden Tarife Anlaşması İçin Son Tarih Hatırlatması

NEW Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Ticaret Temsilciliğinin (USTR), tarifeler konusunda bir anlaşmaya varılması için belirlenen son tarihin yaklaştığını ticaret ortaklarına hatırlatmak amacıyla tekliflerini sunmalarını isteyen bir mektup gönderdiğini açıkladı.

Leavitt, düzenlediği basın toplantısında, "ABD'nin gönderdiği mektubunda diğer ülkelerin ticaret konusunda en iyi tekliflerini sunmaları için çarşamba gününe kadar süre verdiği" yönündeki habere ilişkin soruyu yanıtladı.

Söz konusu mektubun içeriğini teyit edebileceğini söyleyen Leavitt, "USTR bu mektubu tüm ticaret ortaklarımıza son tarihin yaklaştığını dostane bir şekilde hatırlatmak için gönderdi." diye konuştu.

Leavitt, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer'ın dünya genelindeki pek çok önemli ticaret ortağıyla görüştüğünü anımsattı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın iyi anlaşmalar beklediğini dile getiren Leavitt, bu yolda ilerlediklerini kaydetti.

Leavitt, Greer'ın şu anda Paris'te ABD'nin birçok ticaret ortağıyla görüştüğünü ifade ederek, anlaşmaların duyurusunun yakında yapılacağını dile getirdi.

"Trump, Şi ile çok yakında görüşecek"

Çin'in İsviçre'de varılan geçici ticaret anlaşmasına uyup uymadığını takip ettiklerini söyleyen Leavitt, "ABD olarak belirlediğimiz şartlara uyduğumuzu ve yetkililerimizin Çinli muhataplarıyla yazışmalarını sürdürdüğünü biliyorum." dedi.

Leavitt, çok yakında Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in görüşeceğini söyledi.

Trump'ın geçen hafta yüzde 50'ye yükseltileceğini duyurduğu çelik ve alüminyum tarifelerinin yarın yürürlüğe gireceğini belirten Leavitt, ilgili kararnamenin bugün imzalanacağını kaydetti.