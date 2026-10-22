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ABD Ticaret Bakanlığı dört yarı iletken şirketine 389 milyon dolarlık fon sağlayacak

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ABD Ticaret Bakanlığı, CHIPS ve Bilim Yasası kapsamında yarı iletken ve kritik malzeme projeleri için dört şirkete toplam 389 milyon dolara kadar fon sağlayacak. Hükümet, desteğin koşulu olarak bu şirketlerde kontrol ve oy hakkı olmayan azınlık hissesi alacak.

NEW ABD yönetimi, yarı iletkenler ve kritik malzemeler üzerinde çalışan dört şirkete toplam 389 milyon dolarlık fon sağlamayı planladığını, buna karşılık hükümetin bu şirketlerden azınlık hissesi alacağını duyurdu.

ABD Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, CHIPS ve Bilim Yasası çerçevesinde Helion, Commonwealth Fusion Systems, Vertical Semiconductor ve Sibelco ile bu şirketlere destek sağlamak üzere niyet mektupları imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, destek kapsamında söz konusu şirketlerin, yarı iletken tedarik zinciri için elzem olan güç yarı iletkeni cihazları, modülleri ve malzemelerini kapsayan kritik projeleri ele almak üzere AR-GE çalışmaları yürüteceği aktarıldı.

Helion'un yüksek voltajlı güç yarı iletkenleri ve gelişmiş enerji güç modülleri geliştirmek için 175 milyon dolara kadar fon alacağı kaydedilen açıklamada, söz konusu yarı iletkenlerin, Helion'un füzyon jeneratörlerini çalıştıran mıknatıslara güç sağlayacağı belirtildi.

Açıklamada, Commonwealth Fusion Systems'in radyo frekanslı plazma ısıtması, güç elektroniği, füzyon teşhisi için gömülü elektronikler ve radyasyona dayanıklı elektroniklere yönelik yarı iletkenler geliştirmek amacıyla yürütülecek AR-GE çalışmaları için 85 milyon dolara kadar fon alacağı ifade edildi.

Vertical Semiconductor'ın gelişmiş bilgi işlem için daha verimli ve kompakt güç iletimi sağlayan güç yarı iletkenlerini geliştirmek üzere 73 milyon dolara kadar finansman alacağı belirtilen açıklamada, Sibelco'ya da ultra yüksek saflıktaki kuvars için yeni nesil saflaştırma ve bitirme teknolojileri geliştirmesi için 56 milyon dolara kadar fon verileceği kaydedildi.

Açıklamada, Ticaret Bakanlığının desteklerin verilmesinin bir koşulu olarak her şirkette kontrol ve oy hakkı olmayan bir azınlık hissesi alacağı vurgulandı.

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Başkan Donald Trump yönetiminin yarı iletken alanında inovasyonu hızlandırdığına işaret ederek, "Bu yatırımlar yerel araştırmaları genişletiyor, kritik tedarik zincirlerini güvence altına alıyor ve yüksek maaşlı Amerikan istihdamı yaratıyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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