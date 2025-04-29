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ABD Ticaret Bakanı Lutnick, Yeni Ticaret Anlaşması Duyurdu

ABD Ticaret Bakanı Lutnick, Yeni Ticaret Anlaşması Duyurdu
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ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, yeni bir ticaret anlaşmasının varıldığını ve onay beklendiğini açıkladı. Anlaşmanın detayları henüz gizli tutuluyor, ancak Lutnick, tüm ülkelerin ABD ile ticaret yapma isteğini vurguladı.

NEW ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, bir ülkeyle ticaret anlaşmasına varıldığını belirterek, anlaşmanın duyurulması için onay beklendiğini bildirdi.

???????Lutnick, CNBC'ye verdiği röportajda, ABD Başkanı Donald Trump'ın da söylediği gibi dünyadaki her ülkenin kendileriyle ticaret anlaşması yapmak istediğini belirtti.

"Bir anlaşma yaptım, ama Başbakanlarının ve parlamentolarının onay vermesini beklemem gerekiyor." diyen Lutnick, bu anlaşmanın hangi ülkeyle yapıldığını söylemeyeceğini ifade etti.

Lutnick, henüz anlaşma detayları üzerinde çalışılan ülkeler olduğunu ancak bu ülkelerin de kendi süreçlerini yürütmesi gerektiğini söyledi.

Piyasaların tarifelere tepkisine dair de konuşan Lutnick, "Yanlış anlıyorlar çünkü büyük resme bakmıyorlar. (Trump) Sadece piyasalara odaklanmıyor, küresel ticareti sıfırlamaya çalışıyor. Bunu yapmak zordur. Güç gerektirir. Ama Amerikan ekonomisini koruyacak." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
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