ABD Ticaret Bakanı Lutnick, Epstein bağlantıları nedeniyle istifa çağrılarıyla karşı karşıya

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilişkisine dair ortaya çıkan bilgiler nedeniyle istifa çağrılarıyla karşı karşıya kaldı.

ABD Adalet Bakanlığının Epstein hakkındaki soruşturma kapsamında kamuoyuyla paylaştığı belgeler, Lutnick'in Epstein ile 2018'e kadar iletişimde olduğunu gösterdi.

Epstein ile ilişkisinin ortaya çıkması üzerine hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi Partilerinden isimler Lutnick'e istifa çağrısında bulundular.

Epstein ile ilişkisi konusunda yalan söylediği iddiası

Bu isimlerden Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyesi Thomas Massie, CNN televizyonuna verdiği röportajda, belgelerin Lutnick'in Epstein'in adasına gittiğini ve onunla iş yaptığını gösterdiğini belirtti.

Tüm bunların Epstein'in cinsel suçlardan suçlu bulunmasından yıllar sonra gerçekleştiğine işaret eden Massie, "Cevaplaması gereken çok şey var. Ama gerçekten, başkanın işini kolaylaştırmalı ve istifa etmeli." ifadelerini kullandı.

Temsilciler Meclisi'nin Demokrat üyesi Robert Garcia, ABD merkezli X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, Lutnick'in Epstein ile ilişkisi hakkında yalan söylediğini ileri sürerek, "Epstein ile 2005'ten sonra hiçbir etkileşiminin olmadığını söyledi, ancak şimdi birlikte iş yaptıklarını biliyoruz. Lutnick istifa etmeli veya görevden alınmalı. ve sorularımızı yanıtlamalı." değerlendirmesinde bulundu.

Demokrat Senatör Adam Schiff de yaptığı açıklamada, Lutnick'in Amerikan halkına Epstein ile olan bağlantıları hakkında yalan söylediğini savunarak, istifa çağrısı yaptı. Schiff, "Lutnick'in hüküm giymiş bir çocuk cinsel istismarcısı ile yaptığı iş anlaşmaları hakkındaki yalanları, muhakeme ve ahlak anlayışı hakkında ciddi endişeler uyandırıyor. Lutnick'in bizim ticaret bakanımız olarak görev yapmaya hakkı yok ve derhal istifa etmeli." ifadelerini kullandı.

E-posta yazışmaları Epstein ile ilişkisini gösteriyor

ABD Ticaret Bakanı Lutnick, geçen yıl ekim ayında katıldığı "Pod Force One" adlı podcast programında, 10 yıldan uzun bir süre boyunca New York'ta komşusu olduğu Epstein'in 2005'te evine yaptığı bir ziyaretten sonra bir daha aynı ortamda bulunmadığını söylemişti. Lutnick, "Ne sosyal, ne iş, ne de hayırseverlik için onunla aynı odada bulunmadım. O adam oradaysa, ben gitmezdim çünkü iğrenç biri." ifadelerini kullanmıştı.

Ancak ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan belgeler arasında yer alan e-postalar, bakan olmadan önce finansal hizmetler şirketi Cantor Fitzgerald'ın Üst Yöneticisi olan Lutnick ile Epstein'in buluşmalar ayarladığını ortaya koyuyor.

Bu e-postalardan birinde 1 Mayıs 2011'de Lutnick ile içki programı planlandığı görülürken, Aralık 2012'ye ait bir yazışma Lutnick'in Epstein'in özel adası olan Little St. James'i ziyaret etmeyi planladığını gösteriyor.

Lutnick 19 Aralık 2012'de yazdığı e-postada, eşi, çocukları ve arkadaşlarıyla tekneyle Karayip bölgesini ziyaret edeceğini belirterek, "Cumartesi öğleden sonra erken saatlerde St. Thomas'a iniyoruz ve pazartesi günü bir ara St. Bart's/Anguilla'ya gitmeyi planlıyoruz. Nerede bulunuyorsun? Pazar akşamı yemek uygun olur mu?" ifadelerini kullanıyor.

Yazışmalarda ismi gizli tutulan bir kişi de e-postaya cevaben, 20 Aralık 2012'de Epstein'in "Cumartesi veya pazar öğle yemeğine gelir misiniz? Haritaya göre Little St. James, Christmans Cove'un arkasında." mesajını iletiyor. Epstein'ın asistanı tarafından Lutnick'e 24 Aralık 2012'de gönderilen e-postada da Epstein'ın "Sizi görmek güzeldi." mesajı yer alıyor.

Belgeler iş ilişkisine işaret ediyor

Ayrıca belgeler, Lutnick'in Epstein ile 2014'e kadar birlikte iş yaptığını da gösteriyor.

Lutnick ve Epstein'in AdFin Solutions adlı bir reklam teknolojisi şirketinin hisselerini satın almak üzere 28 Aralık 2012 tarihli bir belgeye imza attıkları görülüyor. Söz konusu belgeyi Epstein, Southern Trust Company adına, Lutnick ise CVAFHI adlı bir limited şirketi adına imzaladığı dikkati çekiyor.

Kasım 2017 tarihli e-posta yazışmaları da Epstein'in UJA-Federation of New York tarafından düzenlenen ve Lutnick'in onurlandırıldığı UJA Wall Street Akşam Yemeği etkinliği için 50 bin dolarlık bağış yapılması talimatını verdiğini ortaya koyuyor.

Mayıs 2018 tarihli e-postalar ise Lutnick ve Epstein'in Frick Collection adlı sanat müzesinin genişleme planına ilişkin şikayetlerini içeriyor. Lutnick, Epstein'e gönderdiği e-postada binanın "güneş ışığını ve manzarayı" engelleyeceği konusunda uyarıyor.

Lutnick, Epstein ile öğle yemeği yediğini doğruladı

Öte yandan Lutnick, ABD Senatosunda katıldığı oturumda senatörlerin Epstein ile bağlantısına ilişkin sorularını yanıtladı.

Epstein ile New York'ta yanındaki daireye taşındığında tanıştığını anlatan Lutnick, "Muhtemelen, milyonlarca belgenin arasında, beni onunla ilişkilendiren belki 10 e-posta vardır. 14 yıllık bir süre boyunca onunla hiçbir ilişkim olmadı. O kişiyle neredeyse hiçbir bağlantım yoktu." dedi.

Aile tatili için teknedeyken Epstein ile öğle yemeği yediğini doğrulayan Lutnick, eşi, dört çocuğu ve dadıları ile başka bir çift ve çocuklarının da orada olduğunu ifade etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de Lutnick'in ABD Başkanı Donald Trump'ın ekibinin çok önemli bir üyesi olarak kalmaya devam ettiğini ve Trump'ın Lutnick'i tamamen desteklediğini ifade etti.