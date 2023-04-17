ABD Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy, borç limiti artışını oylamayı planladıklarını açıkladı Açıklaması

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, harcamaların kısılması ve borç limitinin bir yıl süreyle artırılmasına yönelik yasa tasarısının gelecek haftalarda mecliste oylanacağını ifade etti.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, harcamaların kısılması ve borç limitinin bir yıl süreyle artırılmasına yönelik yasa tasarısının gelecek haftalarda mecliste oylanacağını ifade etti.

McCarthy, New York Borsası'nda yaptığı konuşmada, ABD'nin borç yükünü "saatli bir bomba" olarak tanımladı.

ABD Başkanı Joe Biden'ı borç limiti konusunda hiçbir şey yapmamakla suçlayan McCarthy, "Başkan saklanmaya devam ettiği için Cumhuriyetçiler harekete geçecek." dedi.

McCarthy, "Meclis, gelecek haftalarda, borç limitini gelecek yıla kadar yükseltmek için bir yasa tasarısını oylayacak." diye konuştu. McCarthy, federal harcamaları sınırlayacaklarını sözlerine ekledi.

Beyaz Saray'ı müzakerelere çekmeye çalıştığına işaret eden McCarthy, ABD'nin temerrüde düşmesinin bir seçenek olmadığını vurguladı.

Borç limiti açmazı

ABD'de federal hükümet, temerrüde yol açabilecek 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşmış bulunuyor.

Borç limiti ya da borç tavanı, "ABD hükümetinin borçlarını ödemek için ödünç alabileceği para miktarının üst sınırı" anlamına geliyor.

Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu yeni kazanan Cumhuriyetçiler, borç limiti müzakerelerinde önemli harcama kesintilerinden yana bir tavır sergiliyor. Demokratlar ise borç limitinin artırılmasında ısrarcı oluyor ve Cumhuriyetçilerin belirli harcamaları kısma önerilerini geri çeviriyor.

Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında bir açmaz haline gelen borç limiti konusunun piyasaları sarsmasından endişe duyuluyor. ABD'de resesyon beklentileri artarken, iki partinin borç limiti üzerindeki hesaplaşması her zamankinden daha fazla risk taşıyor.