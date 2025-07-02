ABD Senatosu Vergi İndirimleri Tasarısını Onayladı

ABD Senatosu Vergi İndirimleri Tasarısını Onayladı
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ABD Senatosu, Başkan Trump'ın vaat ettiği vergi indirimlerini içeren tasarıyı 51 oy ile kabul etti. Tasarı, Temsilciler Meclisi'nde de onaylanmalı.

ABD Senatosu'nun, vergi indirimlerinin hayata geçirilmesini amaçlayan tasarıyı kabul ettiği bildirildi.

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın seçim kampanyasında vadettiği vergi indirimlerinin hayata geçirilmesini amaçlayan tasarıyı kabul etti. Tüm Demokrat senatörlerin kabul edilmemesi yönünde oy kullandığı tasarıya, Cumhuriyetçi senatörlerden de Susan Collins, Rand Paul ve Thom Tillis karşı çıktı.

ABD Başkanı Yardımcısı JD Vance ise 50-50 eşitliği bozarak, tasarının Senato'dan geçmesini sağladı. Böylece, kapsamlı vergi indirimlerini içeren, 'Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı' olarak adlandırılan tasarı, Senato'da 50'ye karşı 51 oyla kabul edilmiş oldu. Tasarının, Trump'ın imzasına sunulmadan önce Temsilciler Meclisi'nde de onaylanması gerekiyor.

Tasarıda, eyalet ve yerel vergi indirimlerinin artırılması, bahşiş ile fazla mesai gelirlerinden alınan vergilerin kaldırılması ve 2017'de yürürlüğe giren vergi indirimlerinin süresinin uzatılmasının yanı sıra, harcama kesintileri yapılması da öngörülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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