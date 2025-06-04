ABD Özel Sektör İstihdamı Mayıs'ta Beklentilerin Altında Kaldı

ABD Özel Sektör İstihdamı Mayıs'ta Beklentilerin Altında Kaldı
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ABD'de özel sektör istihdamı, mayıs ayında 37 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında bir artış gösterdi. ADP Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Mart 2023'ten beri en düşük seviyeye ulaşıldı ve nisan verisi de revize edildi.

NEW ABD'de özel sektör istihdamı, mayısta 37 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında artış gösterdi.

ADP Araştırma Enstitüsünün, Stanford Digital Economy Lab işbirliğiyle hazırladığı mayıs ayına ilişkin ulusal istihdam raporu yayımlandı.

Rapora göre, ABD'de özel sektör istihdamı mayısta 37 bin kişiyle Mart 2023'ten beri en düşük seviyede arttı. Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen özel sektör istihdamının bu dönemde 111 bin kişi artması öngörülüyordu.

Özel sektör istihdamındaki artışa ilişkin nisan verisi de 62 binden 60 bine revize edildi.

Mayıs ayında istihdam, hizmet sektöründe 36 bin bin kişi artarken üretim sektöründe 2 bin kişi azaldı.

ABD'de 25 milyondan fazla çalışanın bordro bilgileri kullanılarak hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, mayısta yıllık ücret yüzde 4,5 yükseldi.

ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, yıla güçlü bir başlangıç yapan işe alımların ivme kaybettiğini belirtti.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
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