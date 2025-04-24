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ABD'nin Ticari Ham Petrol Stokları Arttı

ABD'nin Ticari Ham Petrol Stokları Arttı
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ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta yaklaşık 200 bin varil artışla 443 milyon 100 bin varil seviyesine yükseldi. Piyasa beklentisi, stokların azalacağı yönündeydi. Bu süreçte ham petrol üretimi de düştü.

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 200 bin varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 200 bin varil artışla 443 milyon 100 bin varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 700 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 500 bin varil artarak 397 milyon 500 bin varil seviyesinde çıktı.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 4 milyon 500 bin varil düşüşle 229 milyon 500 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Petrol üretimi azaldı

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 12-18 Nisan haftasında 2 bin varil azalarak 13 milyon 460 bin varil seviyesine geriledi.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 412 bin varil düşüşle 5 milyon 589 bin varil, ham petrol ihracatı da günlük 1 milyon 551 bin varil azalışla 3 milyon 549 bin varil oldu.

EIA'nın Nisan 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 510 bin varil olması bekleniyor.

Kaynak: AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi
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