ABD'nin Ticari Ham Petrol Stokları 3,6 Milyon Varil Azaldı

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ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 3 milyon 600 bin varil azaldığını ve 432 milyon 400 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Benzin stokları ise 1 milyon 500 bin varil artış gösterdi.

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre 3 milyon 600 bin varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 3 milyon 600 bin varil azalışla 432 milyon 400 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 2 milyon 400 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 200 bin varil artarak 402 milyon 100 bin varil seviyesine ulaştı.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 1 milyon 500 bin varil artışla 229 milyon 800 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 31 Mayıs-6 Haziran haftasında 20 bin varil artarak 13 milyon 428 bin varile çıktı.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 170 bin varil azalışla 6 milyon 176 bin varil, ham petrol ihracatı da günlük 621 bin varil azalışla 3 milyon 286 bin varil oldu.

EIA'nın Haziran 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 420 bin varil olması bekleniyor.

Kaynak: AA / Handan Kazancı - Ekonomi
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