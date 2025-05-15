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ABD'nin Ticari Ham Petrol Stokları 3.5 Milyon Varil Artış Gözlemlendi

ABD'nin Ticari Ham Petrol Stokları 3.5 Milyon Varil Artış Gözlemlendi
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ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 3 milyon 500 bin varil yükselerek 441 milyon 800 bin varil seviyesine ulaştığını bildirdi. Piyasa beklentisi ise stoklarda yaklaşık 2 milyon varil azalma bekliyordu. Ayrıca, benzin stoklarında 1 milyon varil azalma yaşandı.

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre 3 milyon 500 bin varil yükseldi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 3 milyon 500 bin varil artışla 441 milyon 800 bin varil seviyesine çıktığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 2 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 500 bin varil artarak 399 milyon 700 bin varil seviyesine ulaştı.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 1 milyon varil azalışla 224 milyon 700 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 3-9 Mayıs haftasında 20 bin varil artışla 13 milyon 387 bin varile çıktı.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 214 bin varil azalışla 5 milyon 841 bin varil, ham petrol ihracatı da günlük 637 bin varil düşüşle 3 milyon 369 bin varil oldu.

EIA'nın Mayıs 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 420 bin varil olması bekleniyor.

Kaynak: AA / Duygu Alhan - Ekonomi
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