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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 5 azaldı

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Baker Hughes verilerine göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 22-28 Ağustos döneminde 5 azalarak 447'ye düştü. Son bir yılda ise 35 arttı. Brent petrol 88,10 dolardan, Batı Teksas ham petrolü 83,44 dolardan kapandı.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 5 azaldı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 22-28 Ağustos döneminde önceki haftaya göre 5 azalarak 447 oldu.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 35 arttı.

Brent petrolün varil fiyatı cuma günü 88,10 dolardan işlem gününü tamamlarken, Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı günü 83,44 dolar seviyesinde kapattı.

Kaynak: AA
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