ABD'nin ticari ham petrol stokları 3,1 milyon varil arttı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 100 bin varil artarak 464 milyon 700 bin varile ulaştığını duyurdu. Piyasa beklentisi ise stokların azalması yönündeydi. Bu dönemde benzin stokları da azaldı ve günlük ham petrol üretimi geriledi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 100 bin varil artışla 464 milyon 700 bin varil seviyesine çıktığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları 1 milyon 700 bin varil azalarak 413 milyon 300 bin varil seviyesine düştü.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 1 milyon 600 bin varil azalarak 239 milyon 300 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Petrol üretimi azaldı

ABD'nin günlük ham petrol üretimi, 28 Mart-3 Nisan haftasında 61 bin varil azalarak 13 milyon 596 bin varile geriledi.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 130 bin varil azalışla 6 milyon 324 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 628 bin varil artışla 4 milyon 149 bin varil oldu.

EIA'nın "Nisan 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 510 bin varil olması bekleniyor.

Kaynak: AA / Ebru Şengül Cevrioğlu
Ünlülere yeni dalga operasyon! Emir Can İğrek, Somer Sivrioğlu, Sinem Özenç Ünsal dahil 14 isme gözaltı kararı

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Moldova, Bağımsız Devletler Topluluğu’ndan ayrıldı

İTÜ kız yurdundaki sapık yakalandı! Rektörden açıklama var

Lunaparkta 'Sıfır yer çekimi' isimli oyun aletinden düşüp öldü

Şef Somer Sivrioğlu hakkında gözaltı kararı

Moldova, Bağımsız Devletler Topluluğu’ndan ayrıldı

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı

Bakan Tekin'den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim

