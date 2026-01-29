ABD'nin dış ticaret açığı geçen yıl kasımda arttı

Haberler

ABD'nin dış ticaret açığı, geçen yıl kasımda aylık bazda yüzde 94,6 artışla 56,8 milyar dolara yükseldi. İhracat azaldı, ithalat ise arttı. AB ile ticaret açığı da önemli ölçüde arttı.

ABD'nin dış ticaret açığı, geçen yıl kasımda aylık bazda yüzde 94,6 artışla 56,8 milyar dolara ulaştı.

ABD Ticaret Bakanlığı, Kasım 2025'e ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı geçen yıl kasımda önceki aya kıyasla yüzde 94,6 artarak 56,8 milyar dolara çıktı.

Bu dönemde dış ticaret açığına ilişkin piyasa beklentisi açığın 43,4 milyar dolar olması yönündeydi.

ABD'nin dış ticaret açığı, geçen yıl ekim ayında 29,2 milyar dolarla 2009'dan bu yana en düşük seviyesini kaydetmişti.

Ülkenin ihracatı, geçen yıl kasımda aylık yüzde 3,6 azalarak 292,1 milyar dolara gerilerken, ithalatı yüzde 5 artarak 348,9 milyar dolara yükseldi.

AB'ye karşı mal ticaret açığı arttı

ABD'nin ticaret ortaklarından Avrupa Birliği'ne (AB) verdiği mal ticareti açığı, geçen yıl kasımda önceki aya kıyasla 8,2 milyar dolar artarak 14,5 milyar dolara çıktı.

Ülkenin açık verdiği diğer ticaret partnerleri arasında Meksika (17,8 milyar dolar), Vietnam (16,2 milyar dolar), Tayvan (15,6 milyar dolar), Çin (14,7 milyar dolar), Almanya (7,4 milyar dolar), Japonya (4,7 milyar dolar), Hindistan (4,4 milyar dolar), Güney Kore (3,7 milyar dolar), Fransa (3,6 milyar dolar), Kanada (3,5 milyar dolar), İrlanda (3 milyar dolar), İtalya (3 milyar dolar), Malezya (3 milyar dolar), Singapur (1,1 milyar dolar) ve İsrail (600 milyon dolar) yer aldı.

ABD'nin fazla verdiği ticaret partnerleri ise İsviçre (7,8 milyar dolar), Hollanda (5,6 milyar dolar), Güney ve Orta Amerika (5,1 milyar dolar), Birleşik Krallık (4,2 milyar dolar), Hong Kong (2,2 milyar dolar), Brezilya (2,1 milyar dolar), Avustralya (1,2 milyar dolar), Belçika (1,2 milyar dolar) ve Suudi Arabistan (400 milyon dolar) oldu.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
