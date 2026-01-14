ABD'nin cari açığı geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 9,2 azaldı

ABD'de cari işlemler açığı, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 9,2 azalarak 226,4 milyar dolara geriledi.

ABD Ticaret Bakanlığı, Temmuz- Eylül 2025 dönemine ilişkin cari işlemler dengesi verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin cari işlemler açığı, geçen yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 9,2 azalışla 226,4 milyar dolara indi.

Cari açığa ilişkin piyasa beklentisi, 235 milyar dolar olduğu yönündeydi.

ABD'de geçen yılın ikinci çeyreği için açıklanan cari açık verisi ise 251,3 milyar dolardan 249,2 milyar dolara revize edildi.

Ülkenin cari açığının GSYH'ye oranı, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2,9 olarak hesaplandı.

Söz konusu oran, geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,3 seviyesindeydi.

Cari açığın geçen yılın üçüncü çeyreğinde daralmasında, birincil gelir dengesinin ikinci çeyrekteki açıktan üçüncü çeyrekte fazlaya dönmesi, hizmetler dengesindeki fazlanın artması ve mal ticaretindeki açığın azalması etkili oldu.