ABD Merkez Bankası Faiz Oranını Sabit Tuttu
ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutma kararını oy birliğiyle aldığını açıkladı. Ayrıca, ekonomik belirsizliklerin devam ettiği ancak azaldığı vurgulandı.
ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttuğunu açıkladı.
ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) yapılan duyuruda, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı bildirildi. Açıklamada, bankanın hedeflerini desteklemek amacıyla federal fon oranı hedef aralığının yüzde 4,25-4,50 seviyesinde sabit bırakıldığı belirtildi. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC), uzun vadede maksimum istihdamı ve yüzde 2 enflasyon hedefini sürdürmeyi amaçladığı vurgulanan açıklamada, "Ekonomik görünüme dair belirsizlik azaldı ancak hala yüksek seviyede seyrediyor" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi