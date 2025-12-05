ABD, Kanada'ya 2,68 milyar dolarlık hava saldırı silahlarının olası satışını onayladı
ABD Dışişleri Bakanlığı, Kanada'nın savunma kapasitesini güçlendirmek için 2,68 milyar dolar değerinde hava saldırı silahları ve ekipmanlarının satışını onayladı. Açıklama, tatbikat bombaları ve fünye sistemlerini kapsıyor.
ABD Dışişleri Bakanlığının, Kanada'ya 2,68 milyar dolarlık hava saldırı silahlarının olası satışını onayladığı bildirildi.
ABD Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından (DSCA), Kanada'ya olası askeri satışa ilişkin açıklama yapıldı.
Dışişleri Bakanlığının, Kanada'nın "savunma kapasitesinin güçlendirilmesi" için 2,68 milyar dolar değerinde hava saldırı silahları ve ilgili ekipmanların satışına onay verdiği belirtilen açıklamada, olası satışın, tatbikat bombaları ve fünye sistemleri gibi kalemleri kapsadığı kaydedildi.
Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Ekonomi