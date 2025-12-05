Haberler

ABD, Kanada'ya 2,68 milyar dolarlık hava saldırı silahlarının olası satışını onayladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kanada'nın savunma kapasitesini güçlendirmek için 2,68 milyar dolar değerinde hava saldırı silahları ve ekipmanlarının satışını onayladı. Açıklama, tatbikat bombaları ve fünye sistemlerini kapsıyor.

ABD Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından (DSCA), Kanada'ya olası askeri satışa ilişkin açıklama yapıldı.

Dışişleri Bakanlığının, Kanada'nın "savunma kapasitesinin güçlendirilmesi" için 2,68 milyar dolar değerinde hava saldırı silahları ve ilgili ekipmanların satışına onay verdiği belirtilen açıklamada, olası satışın, tatbikat bombaları ve fünye sistemleri gibi kalemleri kapsadığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Ekonomi
