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ABD'de ithalat fiyat endeksi haziranda artarken, ihracat fiyat endeksi geriledi

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ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, haziran ayında ithalat fiyat endeksi aylık bazda yüzde 0,3 artarken, ihracat fiyat endeksi yüzde 0,6 azaldı. Yıllık ithalat artışı yüzde 7,1 ile Ağustos 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, ihracat fiyatları yıllık yüzde 10,2 arttı.

ABD'de ithalat fiyat endeksi haziranda aylık bazda yüzde 0,3 artarken, ihracat fiyat endeksi yüzde 0,6 azaldı.

ABD Çalışma Bakanlığı, haziran ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ithalat fiyat endeksi haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 yükseldi.

Piyasa beklentileri endeksin bu dönemde yüzde 0,7 azalması yönündeydi. Endeks, mayısta yüzde 1,7 artmıştı.

İthalat fiyat endeksi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 7,1 yükselirken, bu artış Ağustos 2022'den bu yana kaydedilen en yüksek yıllık artış oldu.

İhracat fiyat endeksi ise haziranda aylık bazda yüzde 0,6 geriledi.

Bu, Mayıs 2025'ten bu yana kaydedilen ilk aylık düşüş oldu.

Piyasa beklentileri ihracat fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 0,4 azalması yönündeydi. Endeks, mayısta yüzde 1,2 artmıştı.

İhracat fiyat endeksi haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,2 yükseldi.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay
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