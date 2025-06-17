ABD İthalat Fiyat Endeksi Mayıs'ta Değişmedi, İhracat Fiyat Endeksi Düşüşte

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ABD'de ithalat fiyat endeksi mayıs ayında aylık bazda değişim göstermezken, ihracat fiyat endeksinde yüzde 0,9'luk bir azalma kaydedildi. Piyasa beklentilerinin altında kalan veriler, ithalat fiyat indeksinin bir önceki yıla göre ise yüzde 0,2 yükseldiğini gösteriyor.

NEW ABD'de ithalat fiyat endeksi mayısta aylık bazda değişim göstermedi, ihracat fiyat endeksi ise yüzde 0,9 azalış kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ithalat fiyat endeksi mayısta bir önceki aya kıyasla değişmedi.

Piyasa beklentisi, ithalat fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 0,2 azalması yönündeydi. Nisan ayında yüzde 0,1 artan ithalat fiyat endeksi, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 0,2 yükseldi.

İhracat fiyat endeksi ise mayısta aylık bazda yüzde 0,9 azalırken, Ekim 2023'ten bu yana en yüksek aylık düşüşünü kaydetti. Söz konusu dönemde ihracat fiyat endeksinin yüzde 0,1 düşmesi öngörülüyordu. İhracat fiyat endeksi, nisanda yüzde 0,1 artmıştı.

Endeks, mayısta geçen senenin aynı ayına göre ise yüzde 1,7 yükseldi.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
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