Haberler

Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının yeniden başlamasıyla Avrupa borsaları karışık bir seyir izliyor. Petrol fiyatlarındaki belirsizlik sürerken, endekslerde yatay ve düşüş eğilimleri görülüyor.

Avrupa borsaları, ABD'nin İran'a saldırılarının tekrar başlamasıyla karışık bir seyir izliyor.

ABD'nin İran'a düzenlediği saldırılar, olası bir anlaşmaya ilişkin yürütülen sürecin kırılgan bir zeminde devam ettiğini ortaya koyuyor.

İran basını, ülkenin güneyindeki liman kenti Bender Abbas'ın ardından Sirik ve Cask bölgelerinde de patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

ABD-İran geriliminde henüz somut bir anlaşma olmaması, petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin kalıcılığı açısından soru işaretlerinin devam etmesine neden oluyor.

Avrupa piyasalarında saat 10.25 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yatay seyirle 631 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 artışla 10.527 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 25.313 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,5 düşüşle 49.970 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 azalışla 8.234 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 kazançla 18.397 puanda bulunuyor.

Analistler, New York Fed tüketici güven endeksi ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu
Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon! Başkan ve eşi dahil çok sayıda kişi gözaltında

CHP'li belediyeye operasyon!Başkan ve eşi dahil çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şili'de 6,9 büyüklüğünde deprem! Tsunami açıklaması geldi

Ülke 6,9'luk depremle sarsıldı! Yetkililerden tsunami açıklaması geldi
Bayram yolculuğunun gizli maliyeti! Bir aile tek molada adeta servet ödüyor

Bayram yolculuğunun gizli maliyeti! Tek molada adeta servet gidiyor
Markette akılalmaz olay! Saçlarını kıskanıp ateşe verdi

Markette akılalmaz olay! Saçlarını kıskandığı çocuğa kabusu yaşattı
Kılıçdaroğlu operasyonu çekti! Genel merkezde çalışan 24 kişi işten çıkarıldı

Koltuğa geri döndü, ilk icraatı tartışma yarattı! Listede 24 isim var
Netflix'in yıldızı Stewart McLean'dan acı haber: Cansız bedeni bulundu

Bir haftadır aranıyordu: Ünlü oyuncunun cansız bedeni bulundu

Ajda Pekkan'ın tek bir öğünü 43 bin lira

Süper starın tek bir öğününün ücreti dudak uçuklattı
300 milyon Euro kazanan Acun Ilıcalı ilk transfer bombasını patlattı

300 milyon Euro kazanan Acun Ilıcalı ilk transfer bombasını patlattı