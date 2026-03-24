ABD'de iş faaliyetleri martta 11 ayın en düşük seviyesine geriledi

ABD'de imalat sanayi PMI Mart ayında 52,4'e yükselirken, hizmet sektörü ve bileşik PMI verileri 11 ayın en düşük seviyesine gerileyerek iş faaliyetlerindeki büyümenin yavaşladığını gösterdi. Uzmanlar, Orta Doğu'daki çatışmaların ve artan enflasyonun talebi olumsuz etkilediğini belirtti.

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) martta 52,4'e yükselirken, hizmet sektörü ve bileşik PMI verileri sırasıyla 51,1 ve 51,4'e gerileyerek 11 ayın en düşük seviyesine indi ve iş faaliyetlerindeki büyümenin yavaşladığının sinyalini verdi.

S&P Global, ABD'nin mart ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi PMI martta geçen aya kıyasla 0,8 puan artışla 52,4 değerine çıktı. Piyasa beklentileri endeksin 51,5 değerini alması yönündeydi.

Bu dönemde 2 ayın en yüksek seviyesine tırmanan endeks, şubatta 51,6 değerini almıştı.

Hizmet sektörü verisi beklentilerin altında kaldı

ABD'de hizmet sektörü PMI ise martta aylık bazda 0,6 puan azalarak 51,1 değerine geriledi. Piyasa beklentileri hizmet sektörüne ilişkin endeksin 52 değerini alması yönündeydi. Bu dönemde 11 ayın en düşük seviyesine gerileyen hizmet PMI, şubatta 51,7 olarak kaydedilmişti.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI de martta aylık bazda 0,5 puan azalışla 51,4'e indi. Söz konusu dönemde 11 ayın en düşük seviyesini kaydeden bileşik PMI şubatta 51,9 olmuştu.

"Öncü veriler Orta Doğu'da savaşın ardından istenmeyen tabloya işaret ediyor"

S&P Global Market Intelligence Başekonomisti Chris Williamson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, mart ayına ilişkin öncü verilerin, Orta Doğu'da savaşın patlak vermesinin ardından büyümenin yavaşlaması ve enflasyonun yükselmesinin bir araya geldiği istenmeyen bir tabloya işaret ettiğini belirtti.

Şirketlerin çatışmanın yol açtığı ek belirsizlik ve yaşam maliyetlerindeki artışın talebi olumsuz etkilediğini bildirdiğini aktaran Williamson, seyahat, taşımacılık ve turizmle ilgili sorunların finansal piyasalardaki dalgalanma ve satın alınabilirlik kısıtlarıyla daha da derinleştiğini, bunun özellikle daha yüksek faiz oranlarının etkisine yönelik endişeleri, yükselen enerji fiyatlarını ve tedarik zinciri gecikmelerini içerdiğini ifade etti.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay
İşte Trump'a 'Savaşı devam ettir' diyen Arap ülkesi: Tarihi bir fırsat

İşte Trump'a "Savaşı devam ettir" diyen Arap ülkesi
Sergen Yalçın kararını verdi! Sezon sonu kıyamet kopacak

Kararını verdi! Sezon sonu kıyamet kopacak

Yer yarıldı, görüntüler dehşete düşürdü! Kimse bölgeye yaklaşamıyor

Yer yarıldı, görüntüler dehşete düşürdü! Kimse bölgeye yaklaşamıyor
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran sunucu bıçak altına yattı

Günlerdir konuşulan isim nazara geldi! İşte son hali

Öğretmen baba ve kızı, karbonmonoksit gazından zehirlenip öldü

Öğretmen baba ile engelli kızı evde korkunç şekilde can verdi
Sergen Yalçın kararını verdi! Sezon sonu kıyamet kopacak

Kararını verdi! Sezon sonu kıyamet kopacak

Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti

Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti
Zeynep Demirel'den 'ideal koca' çıkışı! Volkan Demirel'in pek hoşuna gitmeyebilir

Bomba "ideal koca" çıkışı! Sözleri Volkan'ın pek hoşuna gitmeyebilir