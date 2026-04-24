ABD ile AB'den kritik minerallere yönelik ortak eylem planı

Güncelleme:
NEW ABD ile Avrupa Birliği (AB), kritik minerallerin temini ve tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi konusunda koordinasyon sağlamaya yönelik eylem planı üzerinde anlaştı.

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, "Kritik Mineraller Tedarik Zincirinin Dayanıklılığına Yönelik ABD-AB Eylem Planı"na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Üzerinde anlaşmaya varılan eylem planının kritik minerallerin ticaretine ilişkin bağlayıcı birçok taraflı anlaşma imzalanması amacını taşıdığını kaydeden Greer, planın kritik mineraller tedarik zincirleriyle ilgili ticaret politikalarını ve tedbirlerini koordine etmek için ABD ile AB arasındaki başlıca mekanizma olarak hizmet edeceğini belirtti.

Greer, ABD ile AB'nin kritik minerallerin tedarik zincirlerini bozan piyasa dışı politika ve uygulamaları ele alma konusunda ortak taahhüdü paylaştıklarına dikkati çekerek, şu bilgileri paylaştı:

"Sınırda ayarlanmış taban fiyatlar gibi ticari önlemlerin, yerli kritik mineral endüstrilerimizi ve endüstriyel rekabet gücümüz için kritik öneme sahip alt sektörleri nasıl güçlendirebileceğini araştıracağız. Kritik mineraller alanında transatlantik ticaretin güvence altına alınmasına yönelik kararlılığından dolayı AB Komisyonunun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic'e teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun
Ela Rumeysa Cebeci hakkında ev hapsi kararı

Hapisteki ünlü spiker Ela Rumeysa Cebeci hakkında yeni karar
İnşaat işçisinden örnek davranış: Camiyi kirletmemek için nalburdan aldığı malzemenin üzerinde namazını kıldı

Camiyi kirletmemek için yaptığı hareket "helal olsun" dedirtti
Fas'ta el ele yürüyen eşcinsel çift saldırıya uğradı

El ele yürüyen eşcinsel çift, kalabalık tarafından linç edildi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı maden işçilerinin alacaklarının bir kısmının ödendiğini duyurdu

Bakanlıktan maden işçilerine güzel haber var
Gülistan Doku cinayetinde gözler kamera kayıtlarında! Soruşturma eski emniyet müdürüne uzanabilir

Gözler kamera kayıtlarında! Müfettişler, bir sorunun yanıtını arıyor
İnşaat işçisinden örnek davranış: Camiyi kirletmemek için nalburdan aldığı malzemenin üzerinde namazını kıldı

Camiyi kirletmemek için yaptığı hareket "helal olsun" dedirtti
'Kutsal Banyo' kaosa dönüştü, çok sayıda kadın cinsel tacize uğradı

Festivaliniz batsın! "Kutsal Banyo"da çok sayıda kadını taciz ettiler
ABD'de Pentagon yakınlarında meydana gelen otobüs kazasında 23 kişi yaralandı

ABD'de Pentagon yakınlarında alarm! Çok sayıda yaralı var