ABD yönetimi, USA Rare Earth ile hisse karşılığında 1,6 milyar dolarlık finansman için anlaştı

NEW ABD hükümeti, nadir toprak elementleri şirketi USA Rare Earth (USAR) ile toplam 1,6 milyar dolarlık hibe ve kredi desteği karşılığında şirketten hisse almasını öngören bir niyet mektubu imzaladı.

USAR'dan yapılan açıklamada, ABD Ticaret Bakanlığı ile bağlayıcı olmayan bir niyet mektubu imzalandığı ve ABD Enerji Bakanlığı ile de işbirliği yapılacağı duyuruldu.

Mektupta, ABD'nin CHIPS programı kapsamında 1,6 milyar dolarlık finansman öngörüldüğü belirtilen açıklamada, bunun 277 milyon dolarlık federal fon ve 1,3 milyar dolarlık teminatlı kredi teklifini içerdiği aktarıldı.

Açıklamada, şirketin buna ek olarak Inflection Point öncülüğünde ve büyük yatırım fonlarının katılımıyla 1,5 milyar dolarlık sermaye artırımı gerçekleştirdiği, böylece planlanan toplam finansmanın 3,1 milyar dolara ulaşacağı ifade edildi.

ABD hükümeti ile imzalanan mektubun, şirketin yarı iletkenler, kritik teknolojiler ve gelişmiş üretim gibi temel endüstriler için nadir toprak elementi ve kritik mineral tedarik açığını kapatmadaki önemini yansıttığına işaret edilen açıklamada, işlemin ilave teknik ve mali incelemelere, nihai sözleşmelerin tamamlanmasına ve gerekli onaylara tabi olduğu vurgulandı.

Açıklamada, söz konusu sermayenin, USAR'ın madencilikten metal üretimi ve mıknatıs imalatına kadar uzanan büyüme hedeflerini hızlandırmasını ve riskleri azaltmasını sağlamasının beklendiği kaydedildi.

USAR'ın açıklamasında, şirketin ABD Ticaret Bakanlığına 16,1 milyon adet adi hisse ve yaklaşık 17,6 milyon adet varant ihraç edeceği bildirildi.

Gerekli koşulların sağlanmasına bağlı olarak sermaye artırım işleminin 28 Ocak'ta tamamlanmasının beklendiği, CHIPS programı kapsamındaki finansmanın ise bu çeyrek içinde sonuçlanacağının öngörüldüğü ifade edildi.

USAR'ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yaptığı bildirimde de ABD hükümetinin, varantların kullanılıp kullanılmamasına bağlı olarak şirketin yüzde 8 ila yüzde 16 oranında hissesine sahip olacağı bilgisi paylaşıldı.