ABD Hazine Bakanlığı 125 Milyar Dolarlık Tahvil Satışı Yapacak

ABD Hazine Bakanlığı, 3, 10 ve 30 yıl vadeli 125 milyar dolarlık tahvil satışı yapacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, gelecek hafta 3 tahvil ihalesinin gerçekleştirileceği bildirildi.

Açıklamada, 5 Mayıs'ta 58 milyar dolar tutarında 3 yıl vadeli, 6 Mayıs'ta 42 milyar dolar tutarında 10 yıl vadeli ve 8 Mayıs'ta 25 milyar dolar tutarında 30 yıl vadeli tahvillerin ihraç edileceği belirtildi.

Toplam 125 milyar dolarlık devlet tahvili satışının gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, söz konusu ihracın yaklaşık 30,8 milyar dolarlık yeni nakit yaratacağı kaydedildi.

Açıklamada, mevcut ihale büyüklüklerinin Hazineyi mali görünümdeki olası değişiklikleri ele alma konusunda iyi bir konumda tuttuğuna inanıldığı, mevcut öngörülen borçlanma ihtiyaçlarına göre, en azından gelecek birkaç çeyrek için nominal kupon veya Değişken Faizli Tahvil (FRN) ihale büyüklüklerinin mevcut seviyelerde tutulmasının öngörüldüğü belirtildi.