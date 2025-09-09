ABD Hazine Bakanı'ndan Ekonomik Risk Uyarısı

NEW ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Yüksek Mahkeme'nin tarifelerle ilgili kararının gecikmesinin ekonomik riski artıracağını belirterek, alınan gümrük vergilerinin geri alınmasının önemli bir bozulmaya neden olabileceğini kaydetti.

Bessent, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Federal Temyiz Mahkemesinin "tarifelerin iptal edilmesi" kararının bozulması için başvurduğu Yüksek Mahkeme'ye bildiri sundu.

Bildiride Bessent, Federal Temyiz Mahkemesinin son kararının halihazırda devam eden müzakereleri olumsuz yönde etkilediğini savunarak, kararın Başkan Trump'ın Amerikan halkı için en iyi ticaret anlaşmalarını yapmak için müzakere gücünü ortadan kaldırdığını öne sürdü.

Bessent, nihai karar ne kadar gecikirse ekonomik bozulma riskinin o kadar artacağını belirterek, "Örneğin, kararı 2026 yılının haziran ayına kadar ertelemek, 750 milyar ila 1 trilyon dolarlık gümrük vergisinin tahsil edilmiş olduğu bir senaryoya yol açabilir ve bu vergilerin geri alınması önemli bir bozulmaya neden olabilir." ifadelerini kullandı.

Halihazırda yürürlükte olan anlaşmaların, ticaret ortaklarının ABD'den önemli miktarda alım veya yatırım yapmayı kabul ettikleri ek hükümler içerdiğine işaret eden Bessent, Avrupa Birliğinin 750 milyar dolarlık enerji alımı ve 600 milyar dolarlık yatırım yapmayı, Japonya ve Güney Kore'nin ise toplu olarak yaklaşık 1 trilyon dolarlık alım ve yatırım yapmayı kabul ettiğini anımsattı.

Bessent, bu üzerinde anlaşmaya varılan çerçevelerin toplam değerinin trilyonlarca dolara ulaştığına değinerek, "Kararın gecikmesi ne kadar uzun sürerse, bu taahhütler o kadar büyük hale gelecektir. Bu üzerinde anlaşmaya varılmış çerçeveler ortadan kaldırılırsa ve yatırımlarla alımlar geri ödenmek zorunda kalınırsa, ekonomik sonuçları felaket olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın yasal yetkisini aştığına hükmedilmişti

New York'taki ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, mayısta Trump'ın diğer ülkelere getirdiği tarifelerde yasal yetkisini aştığına hükmederek, bu tarifelerin uygulanmasını engelleme kararı almıştı.

Kararda, Anayasa'nın ticareti düzenleme ve vergi koyma yetkisini yalnızca Kongre'ye verdiği aktarılmıştı.

ABD yönetimi karara itiraz etmiş, temyiz sürecinde kararın uygulanması geçici olarak durdurulmuştu.

Geçen ay da ABD Federal Temyiz Mahkemesi, Trump'ın küresel gümrük vergilerinin çoğunu yasa dışı bulmuştu.

Ancak mahkeme, bu kararın gümrük vergilerini derhal iptal eden kısmını reddederek, muhtemel temyiz sürecini göz önünde bulundurarak gümrük vergilerinin 14 Ekim'e kadar yürürlükte kalmasına izin vermişti.

Trump yönetimi geçen hafta, Yüksek Mahkeme'ye başvurarak kararın hızlı şekilde bozulmasını talep etmişti.