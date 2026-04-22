Haberler

ABD Hazine Bakanı Bessent: "Körfez'deki müttefiklerimizin birçoğu swap hattı talebinde bulundu"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Scott Bessent, ABD'nin Körfez ve bazı Asya ülkelerinden swap hattı talebi aldığını belirtti. Swap hatlarının, finansal istikrarı sağlamak için kritik bir mekanizma olduğunu vurguladı. Ayrıca, İran'a yönelik yaptırımlarla ilgili iddialara yanıt verdi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Körfez'deki birçok müttefik ile bazı Asya ülkelerinin, kendilerinden swap hattı talebinde bulunduğunu açıkladı.

Bessent, ABD Senatosu'nun Tahsisatlar Alt Komitesi'nde Hazine Bakanlığının 2027 mali yılı bütçesine ilişkin düzenlenen oturumda senatörlerin sorularını yanıtladı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) swap hattı talebine ilişkin bir soruya, Bessent, "Körfez'deki müttefiklerimizin birçoğu swap hattı talebinde bulundu." yanıtını verdi.

Scott Bessent, bazı Asya ülkelerinin de benzer talepte bulunduğunu belirterek, gerek ABD Merkez Bankası (Fed) gerekse Hazine Bakanlığı tarafından sağlanan swap hatlarının dolar fonlama piyasalarının işleyişini korumayı ve ABD varlıklarının düzensiz şekilde elden çıkarılmasını önlemeyi amaçladığını aktardı.

Swap hatlarının hem talepte bulunan ülkeler hem de ABD için fayda sağladığını dile getiren Bessent, küresel finansal istikrar açısından bu mekanizmaların önemine işaret etti.

Öte yandan, İran'a yönelik yaptırımların gevşetilmesiyle ülkenin 14 milyar dolar kazanç sağladığı yönündeki iddialara ilişkin sorulara yanıtında Bessent, söz konusu rakamın bir "efsane" olduğunu kaydetti.

Rusya ve İran petrolüne yönelik yaptırımların neden gevşetildiğine ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Bessent, bu adımların, küresel petrol arzını desteklemek ve fiyatlardaki yükselişi sınırlamak amacıyla atıldığını anlattı.

Bessent, "Bugün buraya geldiğimde petrol fiyatları 100 dolar seviyesindeydi. Eğer yaptırım hafifletme adımını atmasaydık, fiyatlar 150 dolara kadar çıkabilirdi, zira dünya arz açısından son derece iyi bir duruma geldi." diye konuştu.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

