ABD Hazine Bakanı Bessent, Kongre'yi Borç Limitini Artırmaya Davet Etti

NEW ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Kongre'yi temmuz ortasına kadar borç limitini artırmaya veya askıya almaya davet etti.

Bessent, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'a borç limitine ilişkin mektup gönderdi.

Mektubunda hükümetin nakit akışlarının aylar sonraki durumunu tahmin etmede önemli bir belirsizlik olduğuna dikkati çeken Bessent, nakit ve olağanüstü tedbirlerin ne kadar süreceğini kesin olarak belirlemenin mümkün olmadığını savundu.

Bessent, ancak nisan ayındaki vergi beyannamesi sezonundan elde edilen gelirleri incelemesinden sonra federal hükümetin nakit ve olağanüstü tedbirlerinin Kongre'nin tatilde olacağı ağustos ayında tükenmesinin makul bir olasılık olduğunu ifade etti.

Bu nedenle Kongre'yi harekete geçmeye çağıran Bessent, "ABD'nin tam güven ve itibarını korumak için Kongre'yi temmuz ortasına kadar borç limitini artırmaya veya askıya almaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Bessent, borç limitini askıya almak veya artırmak için son dakikaya kadar beklemenin finansal piyasalar, işletmeler ve federal hükümet için ciddi olumsuz sonuçlar doğurabileceğini, iş dünyası ve tüketici güvenine zarar verebileceğini ve vergi mükellefleri için kısa vadeli borçlanma maliyetlerini artırabileceğini belirtti.

Borç limitinin askıya alınmaması ya da artırılmamasının ABD'nin mali sistemine zarar vereceğini vurgulayan Bessent, bunun ayrıca ülkenin güvenliğini ve küresel liderlik konumunu zayıflatacağını ifade etti.

Bessent, daha fazla bilgi elde edildikçe Kongre'yi bilgilendirmeye devam edeceğini kaydetti.

Borç limiti

ABD'de borç limiti, "ABD hükümetinin mevcut yasal yükümlülüklerini yerine getirmek için borçlanma yetkisine sahip olduğu toplam para tutarı" anlamına geliyor.

ABD Hazinesi, Kongre'nin yasayla belirlediği limite ulaşılıncaya kadar borçlanma yetkisine sahip bulunuyor.

Borç limitine ulaşılması halinde federal hükümet borç miktarını artıramıyor, sadece elindeki nakdi ve gelen gelirleri harcayabiliyor. Limitin artırılması için Kongre'den yasa geçirilerek izin alınması gerekiyor.