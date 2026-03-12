Haberler

ABD Hazine Bakanı Bessent, Çin Başbakan Yardımcısı Hı ile Paris'te görüşecek

Güncelleme:
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, 15-16 Mart tarihlerinde Çin'in Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng ile Paris'te bir araya gelecek. İki ülke arasındaki ticaret ve ekonomik diyalogun gelişmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bessent, "Başkan (Donald) Trump ve Başkan Şi (Cinping) arasındaki karşılıklı saygı bağları sayesinde ABD ile Çin arasındaki ticaret ve ekonomi diyaloğu ilerliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bessent, ABD Başkanı Donald Trump'ın liderliğinde ekiplerinin ABD'li çiftçileri, işçileri ve işletmeleri ilk sıraya koyacak sonuçlar üretmeye devam edeceğini kaydetti.

Trump, mart sonunda Çin'i ziyaret edecek

ABD ile Çin arasındaki ilişkiler, geçen yıl bir yandan Washington yönetiminin tarifeleri ve teknoloji alanındaki kısıtlamaları, diğer yandan Çin'in küresel tedarikte kritik rol oynayan nadir toprak elementlerinin kontrolüne yönelik adımlarıyla artan bir dizi anlaşmazlıkla gündemdeydi.

İki ülke heyetleri, müzakereler yürütmek üzere geçen yıl mayıs ayında İsviçre'nin Cenevre kentinde, haziranda İngiltere'nin başkenti Londra'da, temmuzda İsveç'in başkenti Stockholm'de, eylülde İspanya'nın başkenti Madrid'de ve ekimde Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da bir araya gelmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de 30 Ekim 2025'te Güney Kore'nin Busan şehrinde görüşmüştü.

Ayrıca Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın 31 Mart-2 Nisan tarihlerinde Çin'i ziyaret edeceğini açıklamıştı.

