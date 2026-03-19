Haberler

ABD'de hanehalkı serveti 2025 sonunda 184,1 trilyon dolara ulaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'de hanehalkı net varlığı, geçen yılın son çeyreğinde 184,1 trilyon dolara yükseldi. Bu artış, gayrimenkul değerlerindeki düşüşe rağmen hisse senedi piyasalarındaki kazançlardan kaynaklandı.

ABD Merkez Bankası (Fed), 2025'in dördüncü çeyreğine ilişkin "ABD'nin Finansal Hesapları" raporunu yayımladı.

Buna göre, hanehalkı ve kar amacı gütmeyen kuruluşların net varlığı, geçen yılın son çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla 2,2 trilyon dolar artarak 184,1 trilyon dolara yükseldi.

Bu dönemdeki artışta, gayrimenkul değerlerindeki düşüşe rağmen hisse senedi piyasalarındaki kazançlar etkili oldu.

Hanehalkının elinde bulundurduğu hisse senetlerinin değeri geçen yılın son çeyreğinde 1,6 trilyon dolar arttı.

Aynı dönemde hanehalkı borçluluğu ise yüzde 3,3 artış kaydetti.

ABD'de hanehalkı varlıkları 2024 sonunda 169,6 trilyon dolar seviyesindeydi.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

