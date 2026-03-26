Haberler

ABD'nin ticari ham petrol stokları 6,9 milyon varil arttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ticari ham petrol stoklarının geçtiğimiz hafta yaklaşık 6 milyon 900 bin varil arttığını ve toplamda 456 milyon 200 bin varile ulaştığını açıkladı. Piyasa beklentileri ise stoklarda azalma olacağı yönündeydi.

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 6 milyon 900 bin varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 6 milyon 900 bin varil artışla 456 milyon 200 bin varil seviyesine çıktığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 300 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları, 415 milyon 400 bin varil seviyesinde sabit kaldı.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 2 milyon 600 bin varil azalarak 241 milyon 400 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Petrol üretimi düştü

ABD'nin günlük ham petrol üretimi, 14-20 Mart haftasında 11 bin varil azalarak 13 milyon 657 bin varile geriledi.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 730 bin varil azalışla 6 milyon 464 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 1 milyon 576 bin varil azalışla 3 milyon 322 bin varil oldu.

EIA'nın "Mart 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 610 bin varil olması bekleniyor.

Kaynak: AA / Firdevs Yüksel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran: Suudi Arabistan ve Kuveyt'in stratejik altyapı haritası İran ordusunun masasında

2 ülkeyi açık açık tehdit ettiler: Altyapı haritası masamızda duruyor
