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ABD'nin ticari ham petrol stokları 3 milyon varil arttı

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ABD ticari ham petrol stokları geçen hafta 3 milyon varil artarak 411,4 milyon varile yükseldi. Piyasa beklentisi stokların azalacağı yönündeydi. Stratejik petrol stokları ise 6,2 milyon varil azaldı.

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 3 milyon varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon varil artışla 411 milyon 400 bin varil seviyesine çıktığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 900 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 6 milyon 200 bin varil azalarak 319 milyon 500 bin varil seviyesine düştü.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları yaklaşık 1 milyon 900 bin varil azalışla 212 milyon 100 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 27 Haziran-3 Temmuz haftasında 50 bin varil artarak 13 milyon 860 bin varile çıktı.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 351 bin varil artışla 5 milyon 629 bin varil, ham petrol ihracatı da günlük 746 bin varil azalışla 3 milyon 262 bin varil oldu.

EIA'nın "Temmuz 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 780 bin varil olması bekleniyor.

Kaynak: AA / Handan Kazancı
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