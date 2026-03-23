ABD Enerji Bakanı Wright: " Petrol fiyatları talepte düşüşe yol açacak kadar yükselmedi"

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, CERAWeek konferansında petrol fiyatlarının talep düşüşüne yol açacak seviyeye henüz ulaşmadığını belirtti. İran’ı enerji piyasalarının istikrarını bozmakla suçlayan Wright, ABD'nin petrol rezervlerinden günlük 1-1.5 milyon varil arasında bir akış sağlanacağını açıkladı.

Wright, S&P Global tarafından ABD'nin Texas eyaletinin Houston kentinde düzenlenen CERAWeek konferansında konuştu.

Hürmüz Boğazı'ndaki aksamının etkilerine değinen Wright, enerji ve diğer kritik malzeme akışlarının etkilendiğini söyledi.

Wright, "Ancak bu, bir sonraki yönetime ertelenebilecek bir çatışma değildi." dedi.

İran'ı "artan gücünü enerji piyasalarını sıkıntıya sokmak ve bölgesinde istikrarı bozmakla" suçlayan Wright, "Şu an yaşanan kısa vadeli aksaklık, ancak onlarca yıldır süregelen bir sorunu sona erdirecek ve çok daha barışçıl, müreffeh ve enerji açısından çok daha güvenli bir dünya sağlayacak." diye konuştu.

Wright, petrol fiyatlarının yükseldiğini ve üretim yapabilecek herkese "daha fazla üretin" sinyali verdiğini belirterek, "Fiyatlar, talepte anlamlı bir düşüşe yol açacak kadar henüz yeterince yükselmedi." değerlendirmesinde bulundu.

Petrol fiyatlarında arz endişeleriyle yaşanan yükseliş karşısında attıkları adımlardan bahseden Wright, 20 Mart'ta ABD'nin rezervlerinden petrol akışının başladığını kaydetti.

Wright, ABD rezervlerinden petrol akışının günlük 1 milyon ile 1,5 milyon varil arasında olacağını, toplamda ise 3 milyon varile yakın bir seviyeye ulaşabileceğini aktardı.

Ayrıca Wright, petrol arzında yaşanan sorunun en yoğun şekilde hissedildiği bölgenin Asya olduğunu, petrolün buradaki rafinerilere ulaşmasını ve rafineri faaliyetlerindeki düşüşü mümkün olduğunca asgari düzeyde tutmak istediklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay
Erol Köse'nin evinde not bulundu: ALS hastalığımdan dolayı mecburdum

Ölmeden önce bırakmış! İşte Erol Köse'nin evinden çıkan not
İşte Erol Köse'nin 16. kattan düştüğü yer! 3 aydır evden çıkmıyormuş

İşte Erol Köse'nin 16. kattan düştüğü yer! Dikkat çeken 3 ay detayı
Savaş nedeniyle milyonerlerin terk ettiği şehirde infial yaratan görüntü

Milyonerlerin terk ettiği şehirde sahiller bu sapıklara kaldı
Aleyna Kalaycıoğlu'nun sorgu sırasında sürekli tekrarladığı cümle

Aleyna Kalaycıoğlu'nun sorgu sırasında sürekli tekrarladığı cümle
Erol Köse, ölümünden 20 dakika önce yardımcısını evden göndermiş

Ölmeden 20 dakika önce yardımcısına bakın ne demiş
İşte Erol Köse'nin 16. kattan düştüğü yer! 3 aydır evden çıkmıyormuş

İşte Erol Köse'nin 16. kattan düştüğü yer! Dikkat çeken 3 ay detayı
Gözler İran'daydı! Trump'ın 'Görüşme yaptık' sözlerine ilk yanıt

Gözler İran'daydı! Trump'ın "Görüşme yaptık" sözlerine ilk yanıt
İBB davasında sekizinci gün! Bu kez soruları İmamoğlu sordu, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Sukas yanıtladı

Bu kez soruları İmamoğlu sordu, tutuklu genel müdür yanıtladı