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ABD ekonomisi için bir kötü tahmin de Goldman Sachs'tan geldi

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Küresel ticaret savaşları kapsamında Çin, Meksika, Kanada ve AB ülkelerine ek gümrük vergileri uygulayan Trump yönetimi beklediği pozitif sonucu henüz alamamışken olumsuz yorumlar ardı ardına geliyor. Son olarak Goldman Sachs iki gün ardı ardına rekor düşüşlere imza atan Amerikan borsası için yıl sonu tahminini 6.500 puandan 6.200 puana indirdi.

ABD'de işler Başkan Donald Trump'ın umduğu gibi gitmiyor. Amerikan ekonomisini canlandırmak, ithalatı kısarak iç üretimi artırmak isteyen Donald Trump, Çin, Meksika, Kanada ve AB ülkelerine ek gümrük vergileri uygulama kararı aldı. Trump'ın bu kararı söz konusu ülkeler tarafından misillemelerle karşılandı. Misillemeler dolar endeksini yabancı para birimleri karşısında geriletirken Trump'ın bu ek vergi politikalarının ilave enflasyona neden olacağı tahminini reddetmemesi büyük endişe kaynağı oldu. Amerikan borsalarında yaşanan çöküş sonrası Goldman Sachs da felaket tablosu çizdi.

GOLDMAN SACHS HEDEF TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜ

Dünyaca ünlü yatırım bankası Goldman Sachs, yaşanan gelişmeler ışığında yatırımcıların öneri beklediği merkezlerden biri olarak ön plana çıkarken piyasada çok konuşulacak bir açıklama yaptı. Bankanın açıklamasında, Amerikan S&P 500 Endeksi için 2025 yılı sonu hedefinin revize edildiği bildirildi. Buna göre finans devi, ABD ekonomisinin beklenenden daha kötü bir performans sergileyebileceğini öne sürdü. Banka, daha önce açıklanan 6.500 puanını 6.200 puana indirdi. Bu düzeltme, kurumun ileriye dönük adil fiyat-kazanç (F/K) değerlemesinin 21,5 kattan 20,6 kata düşerek %4 oranında azalmasını yansıttı.

PİYASA İÇİN TEMKİNLİLİ DURUŞ GÜÇLENİYOR

Golman Sachs yaptığı değerlendirmede, "Revizyon ayrıca endeksi oluşturan hisse senetleri için hisse başına kazanç (EPS) beklentilerinde aşağı yönlü bir ayarlama içermektedir. 2024 EPS beklentisi 268 dolardan 262 dolara, 2025 beklentisi ise 288 dolardan 280 dolara düşürülmüştür" dedi. Goldman Sachs'ın bu hamlesi piyasanın gelecekteki performansına ilişkin daha temkinli bir bakış açısına işaret etmekte.

ABD ekonomisi için bir kötü tahmin de Goldman Sachs'tan geldi
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAdem Karakuz:

davul zurna hazır bekliyorumz

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Haber Yorumlarıİdi Amin:

bunlar abd’nin iyi günleri, saldırgan politika uygulamak çöküşe çare olmayacak, tek kutuplu dünyanın sonu geldi de geçiyor, elde sadece rezerv para olarak doların dünyada geçerli olması kaldı ülkelerin aralarında anlaşmasıyla o da zamanla bitecek

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