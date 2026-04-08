Haberler

ABD, Rusya yaptırımlarında bazı idari işlemlere geçici muafiyet tanıdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'ya yönelik yaptırımlar kapsamında, ABD'li kişi ve kuruluşların belirli idari işlemler için 9 Temmuz'a kadar izin verdi. Bu lisans, Rusya'daki günlük faaliyetlerin sürdürülmesine olanak tanıyor ancak bazı işlemleri kapsamıyor.

NEW ABD yönetimi, Rusya'ya yönelik yaptırımlar kapsamında, ABD'li kişi ve kuruluşların Rusya'daki operasyonlarını sürdürebilmesi için belirli idari işlemlere 9 Temmuz'a kadar izin verdi.

ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) konuya ilişkin lisans yayımladı.

Söz konusu lisans ile ABD'li kişilere veya ABD'li kişilerce doğrudan ya da dolaylı olarak kontrol edilen kuruluşlara, Rusya'daki günlük faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gerekli vergi, harç veya ithalat vergisi ödeme, izin, lisans, tescil veya sertifika ve vergi iadesi alma işlemleri için yetki verildi.

Yaptırımlar kapsamında normalde yasak olan ve Rusya'nın Merkez Bankası, Ulusal Varlık Fonu ile Maliye Bakanlığını içeren belirli işlemleri kapsayan lisans, 9 Temmuz'a kadar geçerli olacak.

Lisans, söz konusu kurumlar adına ABD finans kuruluşlarındaki hesaplarından borçlandırma yapılmasını veya yaptırım altındaki kişilerle yapılan işlemleri kapsamayacak.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

