ABD, dün itibarıyla tankerlere yüklenen Rus petrolüne yönelik yaptırım muafiyetini uzattı

ABD Hazine Bakanlığı, küresel piyasalardaki arz sıkıntısını hafifletmek amacıyla tankerlere yüklenen Rus petrolüne yönelik yaptırım muafiyetini 30 gün daha uzatma kararı aldı. Yeni düzenleme ile Rus petrolü 16 Mayıs'a kadar yaptırımlardan muaf tutulacak.

ABD Hazine Bakanlığı, küresel piyasalardaki arz sıkıntısını hafifletmek amacıyla dün itibarıyla tankerlere yüklenen Rus petrolüne yönelik yaptırım muafiyetini uzatma kararı aldı.

Hazine Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 17 Nisan Cuma günü itibarıyla tankerlere yüklenmiş Rus petrolünün teslimatı, 30 gün boyunca yaptırımlardan muaf tutulacak.

Yeni düzenleme kapsamında 11 Nisan'da süresi dolan Rus petrolüne ilişkin ilk yaptırım muafiyeti, 16 Mayıs'a kadar uzatılmış oldu.

Denizdeki Rus petrolüne bir aylık yaptırım muafiyeti getirilmişti

ABD yönetimi, martta, mevcut petrol arzının küresel erişimini artırmak için denizde mahsur kalmış Rus petrolünün satın alınmasına geçici olarak izin vermişti.

Böylelikle yaptırımlar kapsamında yasak olan Rusya menşeli petrol veya petrol ürünlerinin satışı, teslimi ya da gemiden boşaltılması için gerekli işlemler, bu ürünlerin 12 Mart'a kadar bir gemiye yüklenmesi şartıyla 11 Nisan'a kadar serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç
