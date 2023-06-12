ABD'deki borç limiti efsanesi iki partili sistemin eksikliğini ortaya koyuyor

İş Yatırım'da Uluslararası Piyasalar Direktörü Şant Manukyan, ABD'deki borç limiti efsanesinin, ülkenin iki partili sisteminin eksikliğini ortaya koyan bir orta oyunundan başka bir şey olmadığını söyledi. ABD Başkanı Joe Biden, kamu borcunda tarihi bir temerrüde düşmekten kaçınmak adına 2023 Mali Sorumluluk Yasası'nı geçtiğimiz hafta imzalamıştı. İki partinin de desteğini alan yasa, kamunun borç limitini 1 Ocak 2025'e kadar askıya alıyor ve 2 Ocak 2025'te limitin fiili borç seviyesine yükseltilmesini öngörüyor.

İş Yatırım'da Uluslararası Piyasalar Direktörü olan Şant Manukyan, ABD'deki borç limiti efsanesinin, ülkenin iki partili sisteminin eksikliğini ortaya koyan bir orta oyunundan başka bir şey olmadığını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, kamu borcunda tarihi bir temerrüde düşmekten kaçınmak adına 2023 Mali Sorumluluk Yasası'nı geçtiğimiz hafta imzalamıştı.

İki partinin de desteğini alan yasa, kamunun borç limitini 1 Ocak 2025'e kadar askıya alıyor ve 2 Ocak 2025'te limitin fiili borç seviyesine yükseltilmesini öngörüyor.

1945'ten beri ABD borç limitini 103 kez yükseltti.

SES 1 (Türkçe): ŞANT MANUKYAN, İş Bankası Grubu'nun İstanbul'daki yatırım bankacılığı kolu olan İş Yatırım'da analist:

"Ben bunu bir orta oyunu olarak değerlendiriyorum. Siyasi bir orta oyunu. O dönemde kim iktidardaysa muhalefeti ülkeyi çökertmekle suçluyor.

Muhalefete baktığınızda, iktidarı sorumsuz veya verimsiz harcama yapmakla suçluyor.

Ama tabi ki iki partili bir sistem olduğu için herkes biliyor ki bundan bir veya iki dönem sonra aynı duruma kendisi gelecek. Dolayısıyla son ana kadar bir atışma oluyor, ama son anda aklıselim galip geliyor ve bir şekilde anlaşıyorlar.

Borcun ödenmemesinin bir numaralı riski, teminat piyasasında bir kırılma olması ve o kırılmanın da da reel sektöre riayet ederek dünya ekonomisini durma noktasına getirmesi olur."

Öte yandan Manukyan, ABD ekonomisindeki en ufak dalgalanmanın, doların küresel piyasalardaki hegemonyası yüzünden, özellikle gelişmekte olan ülkeleri büyük ölçüde etkilediğini vurguladı.

SES 2 (Türkçe): ŞANT MANUKYAN, İş Bankası Grubu'nun İstanbul'daki yatırım bankacılığı kolu olan İş Yatırım'da analist:

"Dolayısıyla herhangi bir ülke, bu gelişmekte olan ülkelerin parasını cebinde tuttuğunda veya o ülkenin tahvillerine yatırım yaptığında aynı zamanda finansal bir risk de alıyor. Bunu ortadan kaldırmadığınız sürece dolar, hegemonyasını devam ettirecektir."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor. (XHTV)