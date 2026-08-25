Haberler

ABD'de yeni konut satışları temmuzda düştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'de temmuzda yeni konut satışları aylık %10,5 azalarak 607 bine geriledi, beklentilerin altında kalarak ocak ayından bu yana en düşük seviyeyi gördü. Medyan fiyat ise geçen yıla göre %0,9 düşüşle 393 bin 800 dolar oldu.

NEW ABD'de yeni konut satışları, temmuzda aylık yüzde 10,5 azalarak beklentilerin altında gerçekleşti.

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin yeni konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülkede yeni konut satış sayısı temmuzda mevsim etkilerinden arındırılmış yıllıklandırılmış olarak 607 bin seviyesinde gerçekleşti.

Ocak ayından bu yana en düşük seviyesine inen yeni konut satışları, aylık bazda yüzde 10,5 geriledi.

Piyasa beklentisi, yeni konut satış sayısının 620 bin olması yönündeydi.

Yeni konut satışları haziranda yüzde 7,6 artarak 678 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Ülkede yeni konut satışları temmuzda geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 6,3 azaldı.

ABD'de temmuzda satılan yeni konutların medyan satış fiyatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 azalarak 393 bin 800 dolara geriledi.??????????????

Kaynak: AA
Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekili seçimleri yenilenecek

CHP'ye İstanbul'da kötü haber! Seçimler yenilecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kocaelispor-Amedspor maçında sarı poşet sallayan 5 şüpheli için gözaltı kararı

Bu görüntüler sonrası harekete geçildi!

Kaan Yıldırım’dan oğluyla mutluluk pozu! Pınar Deniz kayıtsız kalamadı

Kaan Yıldırım’dan oğluyla mutluluk pozu! Pınar Deniz kayıtsız kalamadı
Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu açıklaması geldi

Ve beklenen o açıklama geldi

Video çekip aldığı maaşa isyan etti

Video çekip aldığı maaşa isyan etti
Yeni görevine dün başlamıştı! Kaymakam ve savcı eşi kaza geçirdi

Kaymakam ile savcı eşi kaza geçirdi!
Boşanma davasında emsal karar: Eski eşiyle mektuplaşan katın tazminata mahkum edildi

Bu mektuplar kadının başını yaktı! Tam 200 bin lira tazminat ödeyecek
Cem Küçük'ün para trafiği mercek altında: 5 milyon TL'lik şüpheli transfer

İşte Cem Küçük'ün izah edemediği hesap hareketi