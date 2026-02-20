ABD'de yeni konut satışları geçen yıl aralıkta azaldı

ABD'de yeni konut satışları, geçen yılın aralık ayında yüzde 1,7 azalmasına karşın beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ABD Ticaret Bakanlığı, Aralık 2025'e ilişkin yeni konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülkede yeni konut satış sayısı geçen yıl aralıkta mevsim etkilerinden arındırılmış olarak aylık yüzde 1,7 azalarak 745 bine indi.

Piyasa beklentisi satılan yeni konut sayısının 732 bin olması yönündeydi.

Yeni konut satış sayısı, geçen yıl kasımda 758 bin olarak kaydedilmişti.

Ülkede yeni konut satışları, geçen yıl aralıkta yıllık bazda ise yüzde 3,8 arttı.

ABD'de geçen yıl aralıkta satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı yıllık yüzde 2 azalışla 414 bin 400 dolar oldu.