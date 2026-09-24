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ABD'de yeni konut satışları ağustosta aylık yüzde 6,4 artarak 684 bine çıktı

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ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre yeni konut satışları ağustosta aylık yüzde 6,4 artarak 684 bin oldu ve 615 binlik piyasa beklentisini aştı. Satılan yeni konutların medyan satış fiyatı ise yıllık yüzde 0,4 artışla 393 bin 700 dolara çıktı.

NEW ABD'de yeni konut satışları, ağustosta aylık yüzde 6,4 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ABD Ticaret Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin yeni konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülkede yeni konut satış sayısı ağustosta mevsim etkilerinden arındırılmış yıllıklandırılmış olarak 684 bin seviyesinde gerçekleşti.

Aralık ayından bu yana en yüksek seviyesine çıkan yeni konut satışları, aylık bazda yüzde 6,4 arttı.

Piyasa beklentisi, yeni konut satış sayısının 615 bin olması yönündeydi.

Yeni konut satışları temmuzda yüzde 4,3 azalarak 643 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Ülkede yeni konut satışları ağustosta geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 2 azaldı.

ABD'de ağustosta satılan yeni konutların medyan satış fiyatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 artarak 393 bin 700 dolara yükseldi.

Kaynak: AA
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