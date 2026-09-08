Haberler

ABD'de tüketici kredileri temmuzda arttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

NEW ABD'de tüketici kredileri, temmuzda 18,1 milyar dolarla beklentilerin üzerinde arttı.

NEW ABD'de tüketici kredileri, temmuzda 18,1 milyar dolarla beklentilerin üzerinde arttı.

ABD Merkez Bankası (Fed), temmuz ayına ilişkin tüketici kredileri verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici kredileri, temmuzda önceki aya kıyasla 18,1 milyar dolar artarak 5,19 trilyon dolara ulaştı.

Piyasa beklentisi, tüketici kredilerinin bu dönemde 11,9 milyar dolar artması yönündeydi.

Bu dönemde kredi kartı ve benzeri devirli krediler 2,8 milyar dolar, otomobil ve öğrenci kredileri gibi devirsiz krediler ise 15,3 milyar dolar arttı.

Tüketici kredileri temmuzda yıllıklandırılmış bazda yüzde 4,2 yükseldi.

Devirli krediler bu dönemde yüzde 2,5, devirsiz krediler yüzde 4,8 artış kaydetti.

Kaynak: AA
Savaş yeniden kızıştı! Hark Adası çevresinde art arda patlamalar

Savaş yeniden kızıştı! Ülkenin can damarında art arda patlamalar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altında tarihi hareket! Daha önce sadece iki kez yaşanmıştı

Altında tarihi hareket! Daha önce sadece iki kez yaşanmıştı

Tarımda destek tutarları artırıldı

Üreticinin beklediği açıklama geldi! Tutarlar artırıldı
Aziz Yıldırım PFDK'ya sevk edildi

Aziz Yıldırım'a TFF'den şok
Yayaya yol vermediği gerekçesiyle ceza kesilen sürücü, görüntüye rağmen ikna olmadı

Ceza kesilen sürücünün polislere yanıtı ağızları açık bıraktı
Kredi kartı kullananlar dikkat! Limitlere gelir sınırı geliyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Yeni dönem için düğmeye basıldı
Milyonlarca kişi yapıyor! Cübbeli Ahmet'ten itiraz geldi: İslam'a göre de caiz değil

Cübbeli Ahmet'ten itiraz geldi: İslam'a göre de caiz değil

Sahilde genç kızın gizlice fotoğrafını çekti! Fark edilince bakın ne yaptı

Sahilde mide bulandıran olay! Genç kız fark edince bakın ne yaptı