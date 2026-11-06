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ABD'de tüketici kredileri eylülde 27,8 milyar dolarla beklentileri aştı

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Fed'in eylül verilerine göre ABD'de tüketici kredileri 27,8 milyar dolar artarak 5,22 trilyon dolara ulaştı; piyasa beklentisi 13,4 milyar dolarlık artıştı. Aynı dönemde devirli krediler 16,3 milyar dolar, devirsiz krediler ise 11,6 milyar dolar arttı.

ABD'de tüketici kredileri eylülde 27,8 milyar dolarla piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydetti.

ABD Merkez Bankası (Fed), eylül ayına ilişkin tüketici kredileri verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici kredileri eylülde önceki aya kıyasla 27,8 milyar dolar artarak 5,22 trilyon dolara ulaştı.

Piyasa beklentisi, tüketici kredilerinin bu dönemde 13,4 milyar dolar artması yönündeydi.

Söz konusu dönemde, kredi kartı ve benzeri devirli krediler 16,3 milyar dolar, otomobil ve öğrenci kredileri gibi devirsiz krediler ise 11,6 milyar dolar arttı.

Tüketici kredileri, eylülde yıllıklandırılmış bazda yüzde 6,4 artış gösterdi.

Tüketici kredileri üçüncü çeyrekte ise mevsimsel etkilerden arındırılmış yıllıklandırılmış bazda yüzde 4,2 arttı. Bu dönemde devirli krediler yüzde 4,1, devirsiz krediler ise yüzde 4,2 artış kaydetti.

Kaynak: AA
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