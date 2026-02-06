Haberler

ABD'de tüketici kredileri geçen yıl aralıkta beklentilerin üzerinde arttı

Güncelleme:
ABD Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre, tüketici kredileri geçen yıl aralıkta 24 milyar dolar artışla 5,11 trilyon dolara ulaştı. Piyasa beklentisi 9 milyar dolardı. Kredi kartları ve devir yapan krediler aylık bazda 13,9 milyar dolar, ev ve otomobil kredileri ise 10,2 milyar dolar yükseldi.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
